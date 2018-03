Aflossingsploegen Oranje overtuigend naar finale

In de eerste halve finale plaatsten Zuid-Korea en Canada zich voor de finale, die morgen (start 20.32 uur) wordt afgewerkt.



Ook de mannen plaatsten zich voor de finale. Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Mark Prinsen en Itzhak de Laat profiteerden onder meer van een valpartijen bij olympisch kampioen Hongarije en China. Oranje werd tweede achter Canada. Ook Zuid-Korea en Japan plaatsten zich voor de finale van morgenavond (start gepland om 20.40 uur).



Oranje had op papier een zware halve finale met als tegenstanders Canada, China en olympisch kampioen Hongarije. De Hongaren kwamen al vroeg ten val en ook de Chinezen raakten na een val op achterstand. China kwam echter terug en viel pas definitief ver terug achter Nederland in de slotronde. In de finale treft Oranje naast Canada, Japan en Zuid-Korea.