Aflossingsploegen vrijwel zeker van Olympische Spelen

Bij de mannen kwamen Sjinkie Knegt, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Dennis Visser het ijs op. Zij wonnen hun heat, net voor Japan. Het bereiken van de halve finales in Seoul betekent vrijwel zeker kwalificatie als team voor de Spelen, daarvoor is een plaats bij de beste acht nodig in het klassement over de vier wereldbekerwedstrijden. Seoul is de laatste in die reeks, er is sprake van een schrapresultaat.