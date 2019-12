Afscheid is definitief: Van Barneveld levert Tour Card in

Vanochtend overlegde Van Barnevelds manager Jaco van Bodegom met PDC-directeur Matthew Porter over de te nemen stappen voor zijn dartspensioen. Er wordt vandaag een brief opgesteld waarin staat dat hij afstand doet van zijn Tour Card. Zodra Van Barneveld daar een krabbel onder zet, is het afscheid uit de sport die hij in Nederland groot maakte definitief.

Van Barneveld werd vorige week op zijn allerlaatste WK darts in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Darin Young. Het was voor de vijfvoudig wereldkampioen eens te meer de bevestiging dat het klaar is. Vorig jaar verloor Barney ook al in zijn eerste partij op het WK darts in Londen.