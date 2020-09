Afwezigheid op US Open kost Bertens plek op wereldranglijst

Video Vos de sterkste op steile slotklim in derde etappe Giro Rosa

13 september Marianne Vos heeft de derde etappe in de Giro Rosa gewonnen. De 33-jarige Brabantse was de sterkste op het steile klimmetje naar de finish in Assisi. Vos boekte al haar 26e ritzege in de Ronde van Italië voor vrouwen.