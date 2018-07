AG2R vervangt Geniez in de Tour voor Frank

Basketbal­lers verslaan Italië in kwalifica­tie

20:22 De Nederlandse basketballers hebben tegen Italië opnieuw een zege geboekt in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren won in Martiniplaza in Groningen met 81-66. Charlon Kloof en Shane Hammink waren de topscorers bij Oranje met respectievelijk 21 en 16 punten.