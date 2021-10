AGOVV krijgt lesjes in effectiviteit bij LEBO in Amsterdam

In de eerste helft hield AGOVV Futsal zich vrijdagavond aanvankelijk prima staande in de sporthal van het Calvijn College in Amsterdam-Sloterdijk. Het nam zelfs brutaal een voorsprong. Jean Matitaputty, vorige week al drie keer trefzeker tegen Den Haag, opende al na twee minuten de score. De Amsterdammers draaiden hun achterstand nog voor de rust om in een 3-1 voorsprong. In de tweede helft bouwde de landskampioen van 2016 de score uit naar 7-2. Rachid Boughalab scoorde tegen.