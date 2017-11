Agüero geeft jubileumshirt als 'legende' aan zoon

Agüero maakte in de 69ste minuut 2-3 en kroonde zich daarmee tot topscorer aller tijden van Manchester City met 178 doelpunten. Hij passeerde Eric Brook, die het oude clubrecord van 177 doelpunten al in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw vestigde.



,,Ik kreeg voor het begin van de wedstrijd een berichtje van mijn zoon'', liet Agüero weten. ''Hij vroeg: 'als je scoort, wil je dan aan mij je shirt geven?'" Aan dat verzoek wilde de Zuid-Amerikaan uiteraard maar al te graag voldoen.



Agüero maakte zijn eerste doelpunten bij zijn debuut voor City. Op 15 augustus 2011 scoorde hij twee keer in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Swansea. De Argentijn was daarna goed voor talrijke goals per seizoen. ,,Agüero is nu een legende in de historie van Manchester City'', zei coach Pep Guardiola, die zich met zijn ploeg na de vierde overwinning op rij al heeft geplaatst voor de achtste finales in de Champions League.