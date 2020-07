Aitken mag vrijdag testen bij Williams

Aitken mocht vorig jaar al eens testwerk doen voor het Formule 1-team van Renault. Sinds dit jaar zit hij in het opleidingsprogramma van Williams. Hij krijgt vrijdag de kans om zich te bewijzen. ,,Jack heeft hard gewerkt met onze engineers op de fabriek in Grove, we kijken er naar uit om met hem op het circuit aan de slag te gaan", zegt Dave Robson, één van de teambazen bij Williams.

Aitken rijdt doorgaans in de Formule 2 bij Campos Racing. Afgelopen weekeinde wist hij één punt te pakken in de openingsraces van het seizoen in Oostenrijk.



Komend weekeinde racen de coureurs uit de Formule 1, 2 en 3 weer over de Red Bull Ring in Spielberg. Russell viel zondag uit, zijn debuterende teamgenoot Nicholas Latifi eindigde net buiten de punten (elfde).