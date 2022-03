Ajacied Brian Brobbey na dit seizoen weer terug naar RB Leipzig

Video Mick Schumacher heeft nergens last van en was klaar om te racen na harde crash

Mick Schumacher heeft geen lichamelijke klachten overgehouden aan de zware crash die hij gisteravond maakte in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. ,,Ik voel me prima, heb nergens last van”, zei de coureur van Haas in Djedda, waar hij desondanks niet van start gaat vanavond.

17:39