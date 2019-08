‘Ajax aast op Dani Olmo’, Van Aken op huurbasis naar Osnabruck

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

‘Ajax onderhandelt met Dinamo Zagreb over Dani Olmo’

Volgens het Spaanse Sport werkt Ajax aan de komst van de Spaanse middenvelder Dani Olmo (21). De krant meldt dat de Amsterdammers met Dinamo Zagreb onderhandelen over een transfer. Olmo, een creatieve middenvelder uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, zou liefst 40 miljoen euro moeten kosten. Sport meent dat Ajax niet bereid is dat bedrag te betalen, maar de landskampioen zou wel een forse transfersom willen aftikken plus enkele lucratieve bonussen. Olmo won afgelopen zomer met Jong Spanje nog het EK Onder-21. Zijn contract bij Zagreb loopt tot medio 2021.

Volledig scherm Dani Olmo. © EPA

Van Aken op huurbasis naar Osnabruck

Joost van Aken speelt dit seizoen in de 2. Bundesliga. De voormalig verdediger van sc Heerenveen wordt door Sheffield Wednesday verhuurd aan Vfl Osnabruck. Die club werd vorig seizoen kampioen in de 3. Liga. Van Aken kwam bij Sheffield afgelopen jaar nauwelijks in actie.

Voormalig Willem II’er Palacios naar Los Angeles FC

Ecuadoraan Diego Palacios vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De voormalig linksback van Willem II heeft bij Los Angeles FC getekend. Palacios kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor de Tricolores. De 20-jarige verdediger kende een prima jaar in de eredivisie en werd met Ecuador derde op het WK onder 20. Ook Barcelona had belangstelling voor de vleugelverdediger, voor een plek in het tweede elftal. Palacios koos toch voor een verblijf in de Verenigde Staten. Voor hoe lang hij tekent, maakte de club nog niet bekend.

Volledig scherm Diego Palacios. © BSR/Soccrates

Iglesias voor recordbedrag naar Betis

Real Betis heeft Borja Iglesias weggeplukt bij RCD Espanyol. Betis heeft een slordige 28 miljoen euro neergeteld voor de aanvaller. Daarmee is hij in een klap de duurste uitgaande transfer voor Espanyol. Iglesias tekent bij Betis een contract tot medio 2024 en is de vijfde zomerse versterking. Het afgelopen seizoen kwam hij voor Espanyol tot zeventien goals en drie assists. De spits had een afkoopsom van 28 miljoen euro in zijn contract staan en Betis heeft besloten die miljoenen neer te tellen.

Volledig scherm Borja Iglesias bedankt zijn ploeggenoot na een treffer voor Espanyol. © EPA

Depay krijgt bij Lyon gezelschap van Franse jeugdinternational

Olympique Lyon maakte vandaag bekend een akkoord met Angers SCO te hebben over de transfer van Jeff Reine-Adélaïde. De 21-jarige middenvelder komt naar verluidt voor zo’n 25 miljoen euro over. De Franse jeugdinternational werd in 2015 weggeplukt door Arsenal maar in Londen wist hij nooit door te breken. Bij Angers, dat vorig seizoen dertiende eindigde in de Ligue 1, lukte dat wel. Lyon kon bovendien wel wat versterking gebruiken op het middenveld aangezien Tanguy Ndombele deze zomer vertrok naar Tottenham Hotspur en Nabil Fekir tekende bij Real Betis.

Volledig scherm Jeff Reine-Adélaïde in het shirt van Angers SCO. © AFP

Van de Looi aan de slag in Nijmegen

FC Groningen leent middenvelder Tom van de Looi de rest van het seizoen uit aan NEC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De 20-jarige Van de Looi is de zoon van Erwin van de Looi, tegenwoordig bondscoach van Jong Oranje.



,,Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan. NEC is een grote club met goede faciliteiten en een mooie, fanatieke achterban”, aldus Van de Looi. ,,In de gesprekken die ik gevoerd heb met de clubleiding heb ik een duidelijk en ambitieus beeld geschetst gekregen van waar de club naartoe wil en ik denk dat ik daar op mijn manier zowel binnen als buiten de lijnen een goede bijdrage aan kan leveren.”



Van de Looi speelde 35 officiële wedstrijden in het eerste van FC Groningen.

Khatskevich ontslagen bij Kiev na CL-deceptie

Volledig scherm © EPA De uitschakeling in de Champions League is coach Alexander Khatskevich duur komen te staan. De hoofdtrainer is een dag na de deceptie tegen Club Brugge (3-3 gelijkspel) de laan uitgestuurd. Hij is niet de enige, de voltallige technische staf kan zijn biezen pakken. Sinds 2017 stond de Wit-Rus aan het roer bij de club van Fran Sol, dat op een haar na de titel miste afgelopen seizoen. Shaktar Donetsk werd kampioen met twee punten verschil.

‘Jovic mag weg bij Real’

Volledig scherm Luka Jovic © Getty Images Een bizar gerucht uit Spanje: Luka Jovic mag al weer vertrekken bij Real Madrid. De aanvaller werd op 12 juni gepresenteerd in het Santiago Bernabeustadion, maar heeft Zinedine Zidane niet kunnen overtuigen. Daarom zou de Serviër nu al weer weg mogen. Real zou op zoek zijn naar een club die de 21-jarige spits, die vorig seizoen bij Eintracht Frankfurt indruk maakte, wil huren. De speler zelf, die voor 60 miljoen euro werd gehaald, zou dit seizoen nog voor zijn kans bij Real willen gaan.

PEC huurt Bruns

PEC Zwolle heeft Thomas Bruns binnen. De 27-jarige middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Vitesse.



,,Met trainer John Stegeman heb ik sinds mijn vertrek uit Almelo altijd contact gehouden”, vertelt Bruns die eerder uitkwam voor Heracles. ,,Dus ook toen hij de overstap maakte naar PEC Zwolle hebben we met elkaar gesproken. Het voelt goed om weer met hem de samenwerking aan te gaan. Ik wil bij PEC Zwolle het plezier weer terug vinden in het voetbal. Dit seizoen wil ik belangrijk zijn voor het team en een bijdrage leveren aan de weg naar boven die we gaan inslaan.”

Concurrent Luuk de Jong naar Monaco, Lopes bewandelt route andersom

Wissam Ben Yedder vertrekt bij Sevilla. De spits keert terug naar Frankrijk en dat is goed nieuws voor Luuk de Jong, die daarmee zijn grootste concurrent ziet vertrekken. Ben Yedder streek in 2016 neer in Andalusië, waar hij 70 keer scoorde in 138 officiële duels. Het leverde hem een plek in de Franse selectie op. In Monaco, dat 40 miljoen euro voor hem betaald, moet Ben Yedder Radamel Falcao doen vergeten. De Colombiaan is op weg naar Galatasaray.

Rony Lopes bewandelt de tegengestelde route van Ben Yedder. De 23-jarige Portugees, die acht jaar geleden zijn profdebuut maakte voor Manchester City, tekent een vijfjarig contract bij Sevilla. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 20 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder.

Volledig scherm Wissam Ben Yedder. © BSR Agency

Onderhandelingsspel rondom Neymar begonnen

Waar speelt Neymar komend seizoen: bij Barcelona, Real Madrid of toch ergens anders? Het spel der onderhandelingen om de Braziliaanse superster is daadwerkelijk begonnen, meldt ESPN. Barcelona is bereid om 100 miljoen euro te bieden inclusief Philippe Coutinho en Ivan Rakitic, die nog wel moeten worden overtuigd om de overstap te maken. Mogelijk verhuist ook Ousmane Dembele naar Parijs, zodat Neymar kan terugkeren in Camp Nou. Drie spelers en 100 miljoen euro dus.

PSG zelf is niet geïnteresseerd in Rakitic, maar wel in rechtsback Nelson Semedo. Alleen is de Portugees niet te koop. Een bod van 60 miljoen en Coutinho is inmiddels afgewezen. De carrousel draait op volle toeren. Wordt vervolgd.

Volledig scherm Neymar. © REUTERS

Bayern wil Coutinho

Na de komst van Ivan Perisic wil Bayern München nog een vleugelaanvaller strikken. De Duitse topclub heeft zijn zinnen gezet op Philippe Coutinho, meldt Sky in Duitsland. Daar zit een voorwaarde aan: dat FC Barcelona de Braziliaan niet betrekt bij de deal om Neymar los te weken bij Paris Saint-Germain. Maar de Catalanen zien Coutinho liever definitief vertrekken dan dat hij op huurbasis verkast. Het prijskaartje dat om zijn nek hangt: ruim 85 miljoen euro.

Volledig scherm Philippe Coutinho. © Getty Images

Sanchez wil carrière impuls geven in Rome

Zijn rol bij Manchester United is uitgespeeld. Daarom zoekt Alexis Sanchez een nieuwe club om zijn carrière een boost te geven. AS Roma is geïnteresseerd in de 30-jarige Chileen en zou hem graag willen huren volgens The Sun. Het riante salaris kan een obstakel vormen in de transfer, maar United is bereid een deel van zijn jaarwedde te betalen.

Volledig scherm Alexis Sanchez tijdens de Copa América. © AP

Koopmans van Lichtstad naar Hofstad

Doelman Luuk Koopmans (25) vertrekt bij PSV. Hij reist woensdag dan eindelijk af naar Den Haag om bij ADO een medische keuring te ondergaan. Daarna proberen partijen een geplande transfer rond te maken. De goalie keek al weken uit naar de overstap en wil graag laten zien dat hij in de eredivisie thuis hoort.

De afgelopen weken hing een akkoord tussen PSV en ADO in de lucht, maar was een transfer nog niet rond. Dinsdag vonden de club elkaar en nu heeft ADO de keeper dus pas echt binnen. Vorig seizoen draaide Koopmans op huurbasis een prima seizoen bij MVV, waardoor hij in Den Haag op de radar is gekomen.

Koopmans mag dan wel afreizen naar De Hofstad, maar PSV houdt grotendeels grip op de transferrechten van de keeper, die nog tot juli 2020 onder contract staat in Eindhoven.

Volledig scherm Luuk Koopmans. © BSR Agency

Sparta lonkt naar PSV-spits Piroe

Sparta heeft Jong PSV-spits Joël Piroe op de korrel. Afgelopen maandag zaten technisch manager Henk van Stee en trainer Henk Fraser voor hem op de tribune tijdens het treffen van de Eindhovense reserves met FC Den Bosch. De Rotterdamse club wil de aanvalslinie graag van een extra impuls voorzien met het oog op het aanstaande vertrek van Halil Dervisoglu (naar Brentford) en mogelijk Lars Veldwijk. Voor laatstgenoemde is overigens nog geen concrete interesse.

Volledig scherm Joël Piroe. © BSR Agency

Real stuurt keeper naar Valladolid

Real Madrid laat de talentvolle doelman Andrei Loenin komend seizoen ervaring opdoen bij Real Valladolid. De ‘Koninklijke’ heeft de 20-jarige international van Oekraïne voor een jaar uitgeleend aan de club die vorig seizoen op de zestiende plaats eindigde in La Liga, net boven de degradatiestreep.

Real Madrid betaalde een jaar geleden 8,5 miljoen euro om Loenin over te nemen van Zorja Loegansk. De talentvolle keeper werd direct gestald bij Leganés, waarvoor hij als huurling echter slechts vijf competitiewedstrijden speelde. De Madrilenen hopen dat Loenin bij Valladolid meer speelminuten kan maken. De Oekraïner ligt tot de zomer van 2024 vast in de Spaanse hoofdstad, waar hij door de concurrentie van Keylor Navas en Thibaut Courtois nu geen uitzicht op speeltijd heeft.

Volledig scherm Andrei Loenin. © Getty Images

PSV heeft oogje op Ritsu Doan

Ritsu Doan is een van de spelers die bij PSV in beeld is om de A-selectie te versterken. PSV is op zoek naar een creatieve middenvelder en ziet in de speler van FC Groningen een mogelijke aanwinst. De komende periode bekijkt PSV nog meer spelers, die de A-kern kunnen versterken.

PSV heeft behoefte aan versterking, nu Hirving Lozano wordt verkocht aan SSC Napoli. Daarnaast zijn Sam Lammers en Gastón Pereiro geblesseerd. Eerder joeg PSV vergeefs op Steven Berghuis van Feyenoord. Doan is een van de alternatieven in de eredivisie. Doan was voor zijn komst naar Groningen ook al in beeld bij PSV, maar een transfer naar Jong PSV ketste destijds af omdat de speler te duur was. Daarna is PSV hem wel blijven volgen. Door zijn ontwikkeling in Noord-Nederland is Doan uiteraard een stuk duurder geworden. De 21-jarige Japanner kost vermoedelijk minder dan tien miljoen euro.

Volledig scherm Ritsu Doan. © BSR Agency