Ajax bereikt akkoord met AS Roma over Benjamin Tahirovic

Tahirovic werd in Zweden geboren. Daar begon zijn loopbaan ook, in de jeugd van AIK. Hij debuteerde in het Zweedse profvoetbal in 2020 bij Vasalunds IF. In 2021 nam AS Roma hem over. Hij speelde sindsdien pas elf keer in de formatie van José Mourinho. Tahirovic is drievoudig Bosnisch international.