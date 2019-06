Ajax biedt Neres ‘exitclausule’, United aast op Barça-duo, Atlético wil Felix

PSV verhuurt de 20-jarige spits Maximiliano Romero zonder koopoptie aan Vélez Sarsfield. Hij gaat een jaar voetballen in de hoogste Argentijnse afdeling, in de hoop dat hij in zijn thuisland weer zijn niveau van 2017 kan bereiken. PSV en Vélez werken momenteel de afspraken over de verhuur nog wel uit. Technisch manager John de Jong van PSV probeert de deal op korte termijn af te ronden. De verwachting is dat er binnen afzienbare termijn een bevestiging door de clubs volgt. Voor Romero is het de gewenste oplossing voor komend seizoen, omdat hij bij PSV niet direct het perspectief had dat hij veel speeltijd bij de A-ploeg zou krijgen. De jonge Argentijn had veel pech in Eindhoven en kende telkens fysieke terugslagen.