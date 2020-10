Ajax doet zichzelf tekort tegen Liverpool na dodelijke eigen goal Tagliafico

Delen per e-mail

Wat Nederland van Ajax kon verwachten? ,,Dat we moedig en met zelfvertrouwen spelen en de spelprinicipes die we er al aardig in hebben gebracht, omzetten op het veld”, zei Ten Hag een dag voor de Champions League-aftrap nog. Ondertussen paste de coach zijn basisformatie wel aan. Ten Hag mat Ajax de afgelopen dagen een soort 5-3-2-formatie - die niet bepaald des Ajax is – aan, met als bedoeling de aanvalsmachine van Liverpool beter en sneller tot stilstand te brengen.

Lisandro Martínez, vorig seizoen nog vaste kracht, verscheen tegen Liverpool voor het eerst aan de aftrap. Als centrale verdediger, naast de nog vrij onervaren Perr Schuurs, waardoor Daley Blind door kon schuiven naar het middenveld. De bedoeling? De balvaste Liverpool-spits Roberto Firmino uit zijn comfort zone halen. Maar kort na de magische Champions League-hymne, begeleid met kilo’s knal- en siervuurwerk buiten de Johan Cruijff Arena, kon het plan van Ten Hag tegen de ‘beste club ter wereld’ alweer de prullenbak in.

Wat bleek, Mohammed Kudus als beweeglijke en sterke schaduwspits belangrijke spil in de list van de trainer, liep in één van zijn eerste duels een knieblessure op. De Ghanese aankoop sjokte negen minuten na zijn debuut in het miljardenbal gedesillusioneerd naar de kant. Met Quincy Promes schakelde Ajax terug naar de bekende Champions League-variant met Tadic als valse spits.

Blind bleef de spelmaker en dat kwam het combinatievoetbal ten goede, maar de keerzijde was dat de rust die hij normaliter in het hart van de verdediging brengt, verdween. Ajax drong wel steeds meer aan, resulterend in een mogelijkheid voor Martínez en na fraaie aanvallen ook grote kansen voor Ryan Gravenberch (naast) en Promes (redding keeper Adrián). Vooral de kans van Promes had verzilverd moeten worden.

Naarmate de eerste helft vorderde, bleek Ajax vooral een soort schijncontrole te hebben. Liverpool genoot in de counters zeeën aan ruimte en stichtte daarbij steeds meer gevaar, ook omdat de centrale verdedigers van Ajax aan de bal paniekerig oogden. Schuurs liet zich na ruim een half uur ook in de luren leggen door Sadio Mané. Diens mislukte schot zou de achterlijn vervolgens niet halen, ware het niet dat Nicolás Tagliafico de bal onbedoeld zelfs over de doellijn werkte: 1-0.

Die treffer leek na een oogstrelende pass van Blind te worden weggepoetst door Tadic. De captain koos, oog in oog met Adrián, voor de lob en zag Fabinho op de doellijn de redding brengen en Liverpools voorsprong overeind houden. Even na rust kreeg de Engelse gigant en kampioen hulp van de paal. Het vlammende schot na een vlotte combinatie was van Klaassen.

Zo hield Ten Hag, die een dapper Ajax beloofde, steeds meer woord maar bleef de bekroning voor de dappere strijdwijze in de vorm van een (bonus)punt of meer tegen de Reds uit. En Liverpool? Dat stichtte op slag van en na rust vooral nog gevaar via spelhervattingen.

Een ongenaakbare indruk, zoals in de afgelopen jaren maakte de groepsfavoriet nimmer in Amsterdam. Manager Jürgen Klopp kon het zich zelfs permitteren om zijn befaamde voorhoede met Mané, Salah en Firmino na een uur compleet te wisselen. In de rommelige slotfase werd namelijk niet gescoord, waardoor voor Ajax meteen de nodige druk staat op het uitduel met Atalanta Bergamo komende dinsdag. Atalanta won met 0-4 van FC Midtjylland.

