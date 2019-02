Ajax en Nederland zijn afhankelijk van Inter en Club Brugge

De Oostenrijkers hoeven slechts 0,183 punt in te lopen. En dat is met 0,2 punt voor een gelijkspelletje geen ingewikkelde opgave. Al helemaal niet als je bedenkt dat zij nog met twee clubs actief zijn in het Europese voetbal. Rapid Wien en Red Bull Salzburg overwinterden in de Europa League en spelen donderdag respectievelijk tegen Internazionale en Club Brugge. Een gelijkspelletje van een van beide kan dus genoeg zijn om Nederland van de cruciale elfde plaats te stoten.

Bonus

Gek genoeg levert een overwinning in de Champions League niet meer punten op als een overwinning in de Europa League. In beide toernooien is een overwinning goed voor 2 punten en een gelijkspel voor 1. Die punten moeten worden gedeeld door het totale aantal deelnemers van een land. In het geval van Nederland en Oostenrijk is dat 5. Ajax verdiende een heel punt omdat het bereiken van de knock-outfase in de Champions League 5 bonuspunten (gedeeld door 5) opleverde. De Europa League kende in deze fase nog geen bonus.