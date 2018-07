Ajax en voorrondes: al jaren geen gelukkige combinatie

In de periode voor deze reeks uitschakelingen was Ajax er als landskampioen vaak rechtstreeks bij in de groepsfase van de Champions League. De laatste keer dat er play-offs gespeeld moesten worden vóór die tijd, was in het seizoen 2010/2011. Toen verliep dat wél succesvol. In de derde kwalificatieronde werd PAOK uitgeschakeld op basis van uit gescoorde doelpunten (1-1; 3-3), in de play-offronde moest Dynamo Kiev eraan geloven. Na een gelijkspel (1-1) in Oekraïne verzekerde Ajax zich in de eigen Arena van de groepsfase van de Champions League door doelpunten van Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui (2-1).



De laatste keer dat het juist misging in de voorrondes was in 2007 tegen Slavia Praag, toen er tweemaal werd verloren in de voorronde voor de Champions League. In de Arena werd het 0-1; in Praag won Slavia met 2-1. Daarna speelde Ajax in de eerste ronde van de UEFA Cup tegen Dinamo Zagreb, maar werden de Amsterdammers alsnog na een 0-1-zege in Zagreb alsnog uitgeschakeld. Thuis werd het na verlenging 2-3, de WK-finalisten van nu -Luka Modric en Mario Mandzukic- verzorgden de complete productie van Dinamo.