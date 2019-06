Ajax grijpt mis bij Hagi, Anderlecht wil Janssen, Porto troeft PSV af

Bryan Linssen (28) zit in zijn laatste contractjaar bij Vitesse. De Arnhemse club staat daarmee open voor een transfer van de Limburger. Maar van een vertrek is vooralsnog geen sprake. ,,Het is doodstil op de markt”, zegt Linssen. ,,Ik heb na de wedstrijden tegen FC Groningen in de play-offs uitvoerig met mijn zaakwaarnemer gesproken. Maar sindsdien is er niets gebeurd.” Linssen kon vorig jaar naar FC Nürnberg. Maar Vitesse wees een bod van drie miljoen euro af. In het afgelopen seizoen kwam de aanvaller tot veertien doelpunten (competitie, beker en Europa League). Hij werd zo topscorer van de eredivisionist. ,,Ik wacht nu af. De markt moet nog echt op gang komen. Komt er niets, dan blijf ik lekker bij Vitesse.”