Ajax hoopt op Antony dos Santos

De 19-jarige vleugelaanvaller, voetbalnaam Antony, geldt als een van de grootste talenten van Brazilië en probeert zich op dit moment met de olympische ploeg voor de Spelen van Tokio te kwalificeren. Hij zou in de tweede week van februari kunnen aansluiten.



,,Ik ken hem. Het is een heel goede en aantrekkelijke speler", vertelde trainer Erik ten Hag. ,,We hebben altijd gezegd dat we tijdens de transferwindow scherp zullen zijn op buitenkansjes. En Marc Overmars is superscherp", verwees hij naar de directeur voetbalzaken van Ajax.