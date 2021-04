Ajax hoopt tegen AS Roma bizarre reeks van dik zeven jaar voort te zetten

StatistiekenAjax speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen AS Roma de eerste kwartfinale van de Europa League. Aan de hand van de statistieken van databureau Gracenote blikken wij vooruit op de kraker die om 21.00 uur begint.

• Ajax wacht al tien Europese thuisduels op rij op een zege tegen een Italiaanse ploeg. De laatste keer dat het op eigen veld een club uit de Serie A versloeg, was in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2002/03. Dat was uitgerekend de tegenstander van vanavond. Daarna speelde het zes keer gelijk (AC Milan 3x, Inter 1x, Fiorentina 1x en Juventus 1x) en verloor het vier keer (Juventus 2x, AC Milan 1x en Atalanta 1x).

• Dit Europese seizoen trof de koploper van de eredivisie met Atalanta al een Italiaanse ploeg. In de groepsfase van de Champions League ging het met 0-1 onderuit door een late treffer van Luis Muriel, waardoor Ajax uiteindelijk derde werd in de groep met Liverpool en FC Midtjylland.

• Ajax werd in totaal in zeven van de veertien knock-outwedstrijden tegen een Italiaanse ploeg uitgeschakeld. De Amsterdammers hebben tegen teams uit geen enkel ander land zo’n slechte balans als tegen de Italianen. Engelse ploegen volgen met zes uitschakelingen.

• Ajax speelde in het seizoen 2018/19 voor het laatst tegen een Italiaanse ploeg in een knock-outfase. Toen won het in de kwartfinale van de Champions League het tweeluik tegen Juventus met 3-2.

• AS Roma heeft andersom minder moeite met Nederlandse clubs. Beide keren dat het in de Europese knock-outfase een ploeg uit de eredivisie trof, ging het door naar de volgende ronde. Dat was twee keer in de achtste finales van de Europa League/Europacup II, tegen Feyenoord in 2014/15 (3-2) en PSV in 1969/70. De Eindhovenaren werden geëlimineerd door het opgooien van een muntje. Na twee duels en een verlenging stond het 1-1. Een duel beslissen met penalty's bestond toen nog niet, waardoor het werd uitgevochten met het spelletje ‘kop of munt’. Roma gokte goed en ging vervolgens door naar de kwartfinales.

• Ajax is in de Europa League al vijftien thuisduels op rij ongeslagen (W12-G3-V0). Red Bull Salzburg, waar huidig PSV-trainer Roger Schmidt toen hoofdtrainer was, is de laatste club die in het tweede Europese clubtoernooi won in de Johan Cruijff Arena. In de achtste finales werd het na een 3-1 thuisoverwinning 0-3 voor de Oostenrijkers.

Volledig scherm Ajax verloor in 2014 voor het laatst in eigen thuis voor de Europa League. © ANP

• Erik ten Hag kan de eerste Ajax-coach worden sinds Louis van Gaal die vijf opeenvolgende Europese duels wint. Van Gaal lukte dat van april tot en met oktober 1995, waaronder de 1-0 zege in de CL-finale op AC Milan.

• AS Roma is gewaarschuwd voor Davy Klaassen. De middenvelder maakte beide openingstreffers in de twee voorgaande thuiswedstrijden voor Ajax. Dat deed hij tegen Lille (2-1-zege) en Young Boys (3-0-zege).

Volledig scherm Dankzij een doelpunt van Luis Muriel won Atalanta het pouleduel van de CL in Amsterdam begin dit seizoen. © REUTERS