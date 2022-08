Ajax huurt boomlange spits Lorenzo Lucca van Pisa

Ajax was niet de enige club met interesse in de 21-jarige jeugdinternational van Italië. Ook Bologna wilde de 2,01 meter lange spits graag inlijven.



Lucca was slechts één seizoen actief bij Pisa, dat Palermo vorig jaar ruim 2 miljoen euro betaalde om hem over te nemen. In dienst van de Serie B-club kwam de kopsterke spits afgelopen seizoen tot zes goals en vier assists in 35 optredens. Lucca heeft tot nu toe vijf interlands voor de Italiaanse beloftenploeg gespeeld, waarin hij twee keer scoorde.

Lucca is de eerste Italiaan in Amsterdamse dienst. ,,Ik hoop dat ik in fysiek opzicht en met goals en assists een bijdrage kan leveren aan overwinningen. Het is voor mij heel speciaal om als eerste Italiaan het Ajax-shirt te dragen”, zegt de spits op de website van Ajax.

Lucca gaat spelen met rugnummer 18. Als kind was hij groot fan van Zlatan Ibrahimovic, de Zweedse spits die in het begin van zijn carrière voor Ajax speelde. ,,Ik heb heel veel video’s van hem gekeken. Ik ben trots dat ik hetzelfde shirt mag dragen als Zlatan heeft gedaan. Je kan ons niet met elkaar vergelijken, misschien alleen qua postuur. Zlatan is een van de beste spitsen ooit in Europa. Ik ben hier om iedere dag hard te werken en beter te worden.”

Met de komst van Lucca heeft de nieuwe trainer Alfred Schreuder zijn gewenste targetman in huis. Eerder deze transferperiode versterkte Ajax zich al met aanvallers Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Brian Brobbey (RB Leipzig), Francisco Conceição (FC Porto) en de linksbenige verdedigers Owen Wijndal (AZ) en Calvin Bassey (Rangers FC). Ajax liet gisteren nog de Deense aanvaller Mohamed Daramy op huurbasis terugkeren naar FC Kopenhagen, nadat eerder deze zomer uiteraard ook Sébastien Haller al naar Borussia Dortmund vertrok.

De landskampioen opent de competitie zaterdag in het nieuwe donkerblauwe uittenue met de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ajax ging afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 onderuit tegen bekerwinnaar PSV.

