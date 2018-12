Ajax imponeert Bayern: ‘Veel kwaliteit, dat is nu wel duidelijk’

Het is nog maar twee maanden geleden dat Niko Kovac werd uitgelachen toen hij verklaarde dat Ajax weer een sterke ploeg heeft. ,,Inmiddels weten we wel beter”, blikte de trainer van Bayern München vooruit op de return tussen beide teams van woensdag in Amsterdam. ,,Ze hebben heel veel kwaliteit.”

Bayern München ontsnapte begin oktober voor eigen publiek aan een nederlaag tegen Ajax (1-1), dat met talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong spelers heeft die bijna wekelijks met een transfer naar de kampioen van Duitsland in verband worden gebracht. ,,Maar ze hebben nog veel meer goede spelers”, zei Kovac. ,,Dat is nu wel duidelijk voor iedereen, toch?”

De coach van Bayern keek een beetje triomfantelijk de perskamer van de Johan Cruijff ArenA in. De roep om zijn ontslag klinkt ook niet meer zo luid na drie overwinningen op rij tegen Benfica (5-1), Werder Bremen (2-1) en 1. FC Nürnberg (3-0). Met Joshua Kimmich en Leon Goretzka op het middenveld incasseert zijn elftal minder tegentreffers. De resultaten in de Champions League zijn goed. Maar in de Bundesliga is de achterstand op koploper Borussia Dortmund al opgelopen tot negen punten.

Bayern heeft minimaal een gelijkspel nodig voor de groepswinst. ,,Dan spelen we in de achtste finales waarschijnlijk tegen een iets mindere tegenstander”, beseft Kovac. ,,Maar ook als we als tweede eindigen kunnen we ver komen. Geen club loot graag tegen Bayern München.”