Ajax in beroep tegen UEFA-straf voor duel bij Chelsea

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft de Amsterdamse club verboden fans naar Londen mee te nemen vanwege de incidenten met aanhangers van Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) begin deze maand.

Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de ongeregeldheden tijdens het uitduel vorig seizoen met Benfica in Lissabon. Die voorwaardelijke straf werd omgezet in een definitieve sanctie. Ajax moet voor de gebeurtenissen in Valencia tevens een boete betalen van 50.000 euro.

Ajax kreeg woensdag uitleg van de UEFA over wat er zou mis zijn gegaan in Valencia. Er zou buiten het stadion zijn gevochten. Ook zijn er vernielingen aangebracht in het bezoekersvak van Estadio Mestalla. Na bestudering van de stukken werd besloten in beroep te gaan. De wedstrijd tussen Chelsea en Ajax wordt op 5 november gespeeld. Aanvankelijk wilden de Britse autoriteiten slechts 750 fans van Ajax toelaten op Stamford Bridge. Dat had ook te maken met ongeregeldheden vorig jaar rond de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur in Londen.

Als Ajax-fans niet welkom zijn in het stadion van Chelsea, wil dat niet zeggen dat ze afzien van een reis naar de hoofdstad van Engeland. Veel supporters hebben al direct na de loting voor de groepsfase vliegtickets en hotelovernachtingen geboekt.