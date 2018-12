Ajax in Champions League tegen Real Madrid

Voor Ajax liggen er kansen tegen titelhou­der Real Madrid

13:06 Lasse Schöne hoopte dit weekend al stiekem op Real Madrid. Want ‘als ze zo spelen als zaterdag, kunnen we ze hebben’, zei hij met een knipoog. Normaal gesproken zou de regerend kampioen in de Champions League een op papier onhaalbare kaart zijn, maar ‘De Koninklijke’ worstelt al het hele seizoen. En dus liggen er kansen.