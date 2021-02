Ajax kan tegen Lille vertrouwen halen uit sterke Europese uitreeks

• Ajax en Lille spelen voor de derde keer ooit tegen elkaar. Vorig seizoen won de ploeg van Erik ten Hag beide duels in de groepsfase van de Champions League. In Noord-Frankrijk werd het 0-2, in Amsterdam eindigde de wedstrijd in 3-0.

• De zege in Lille van vorig seizoen was de enige overwinning van Ajax in de laatste 8 wedstrijden in Frankrijk (W1-G2-V5).

• Voor Ajax is het te hopen dat Dusan Tadic vanavond scoort. In de 11 wedstrijden waarin de aanvoerder een doelpunt maakte, verloor Ajax geen enkele keer (W7-G4-V0).

Volledig scherm In de 11 Europese wedstrijden waarin Dusan Tadic een doelpunt maakte, verloor Ajax geen enkele keer. © AFP

• De enige andere keer dat Lille tegen een Nederlandse ploeg speelde, was in het Europa League-seizoen 2010/11. Toen schakelde PSV de Fransen uit door thuis met 3-1 te winnen. Uit was het 2-2 geworden.

• Ajax kan vertrouwen tanken uit resultaten uit het verleden. De Amsterdammers verloren slechts twee van hun laatste 18 Europese uitwedstrijden (W8-D8-L2). Alleen Liverpool (1-0) en Getafe (2-0) versloegen de ploeg van Erik ten Hag in deze serie.

• Lille won dit seizoen zijn derde thuisduel in de groepsfase van de Europa League met 2-1 van Sparta Praag. Dat was de eerste zege na 14 Europese thuiswedstrijden. Tegen de andere groepsgenoten Celtic (2-2) en AC Milan (1-1) speelde het gelijk.

• De laatste keer dat Lille de eerste knock-outronde overleefde, was in het seizoen 2009/10. Toen schakelde het Fenerbahçe uit, voordat Liverpool (1-3 over twee duels) een maatje te groot was in de volgende ronde.

• Lille-aanvaller Yusuf Yazici is dit seizoen gedeeld topscorer van de Europa League met 6 goals, samen met Benfica-spits Pizzi. Yazici scoorde een hattrick op bezoek bij Sparta Praag (4-1 winst) én AC Milan (3-0 winst).

Volledig scherm Yusuf Yazici is dit seizoen gedeeld topscorer in de Europa League met 6 goals. © REUTERS