Ajax kan zeer lange leegte doorbreken

We moeten terug naar 20 februari 2007. In eigen huis won PSV destijds met 1-0 van Arsenal. De Ecuadoraan Edison Méndez maakte na een uur in het enige doelpunt in de openingswedstrijd. De krappe thuiszege bleek uiteindelijk genoeg om de kwartfinale te halen. In het destijds net geopende Emirates Stadium hield de ploeg van trainer Ronald Koeman Arsenal op 1-1. In de volgende ronde stuitten de Eindhovenaren op Liverpool, maar The Reds bleken een maatje te groot. Over twee wedstrijden verloor PSV kansloos met 0-4 (thuis 0-3, uit 1-0).