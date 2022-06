Ajax krijgt miljoenenaankoop Bandé weer terug, Milner neemt genoegen met minder salaris

FBK Games Lieke Klaver tweede op 400 meter in regenach­tig Hengelo: ‘Balen dat ik niet gewonnen heb’

Lieke Klaver is op de FBK Games in Hengelo als tweede geëindigd op de 400 meter. In de stromende regen was alleen Roxana Gómez uit Cuba sneller: 51,34 om 51,18. Eveline Saalberg (51,80) eindigde als vijfde.

