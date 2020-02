Ajax moet in return met Getafe geschorste Tagliafico missen

Badr Hari 20 juni weer terug in de ring... in Ahoy

19:55 Badr Hari keert terug in de ring. De even verguisde als populaire kickbokser staat 20 juni in de Rotterdamse sporthal Ahoy. Zijn tegenstander is nog niet bekend. De 35-jarige Marokkaan raakte in december geblesseerd tijdens zijn titelgevecht tegen Rico Verhoeven.