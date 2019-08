Ajax moet vanavond het hoofd koel houden in ‘heksenketel’

Benedetto van Boca naar Marseille, Brighton haalt Franse spits Maupay

7:37 De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland hebben de clubs nog tot donderdag 18.00 uur om spelers te kopen, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.