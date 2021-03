Ajax ontvangt Young Boys

GA Eagles en De Graafschap in zinderende dans om eerste prijs: ‘Bekroning van mooie serie, maar tweede plaats blijft doel‘

10 maart GA Eagles-spits Sam Hendriks en Elmo Lieftink, middenvelder bij De Graafschap, wonen in het hol van de leeuw, maar ze jagen bij de oostelijke concurrent op de eerste prijs van het seizoen. De Graafschap is vrijdagavond uit bij Telstar favoriet in de strijd om de derdeperiodetitel, GA Eagles is met een punt achterstand en de loodzware thuisbeurt tegen koploper Cambuur de uitdager. Het verbale duel begint vandaag.