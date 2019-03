Ajax oogst applaus met megastunt: ‘Had Johan Cruijff dit maar kunnen zien’

Ajax bezorgt Real Madrid grootste Europese thuisneder­laag ooit

0:00 De spectaculaire 1-4-overwinning op Real Madrid levert Ajax niet alleen een ticket voor de kwartfinales van de Champions League, maar ook een plaats in de recordboeken op. Het is namelijk de grootste thuisnederlaag ooit voor ‘de Koninklijke’ in een Europese thuiswedstrijd.