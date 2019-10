Ajax op volle sterkte naar Valencia

Podcast Hardloop­pod­cast De Pacer: Bellen met Qatar voor een WK-update

16:36 Het WK atletiek is in volle gang en er valt genoeg te bespreken. Van de gouden race van Sifan Hassan tot de lege tribunes in Doha, en van de liesblessure van Dafne Schippers tot de schorsing van Alberto Salazar, de coach van Hassan. Tijd voor een nieuwe aflevering van De Pacer, waarin Eric Brommert vanuit Nederland belt met Pim Bijl in Qatar.