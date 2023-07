Ajax opent onderhandelingen met Dinamo Zagreb over beoogde opvolger Jurriën Timber

Meerdere versterkingen

Mislintat heeft naast Sutalo nog twee centrale verdedigers op zijn lijstje staan. De kans is groot dat Ajax ook op de volgende gaat bieden als Calvin Bassey zijn transfer naar Fulham deze week afrondt. De overgang is rond, maar de verdediger moet nog gekeurd worden en officieel tekenen. De verwachting is dat hij spoedig naar Amerika vliegt om zich door de Londense club, die - in totaal - dik twintig miljoen voor de Nigeriaanse verdediger over heeft.