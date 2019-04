Ajax passeert bij succes tegen Juventus grens van 90 miljoen euro

Juventus mist Mandzukic en opnieuw Chiellini tegen Ajax

19:56 Giorgio Chiellini en Mario Mandzukic missen morgenavond het tweede duel van Juventus met Ajax in de kwartfinale van de Champions League. De ervaren verdediger is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure die hij in de aanloop naar het onbesliste duel in Amsterdam (1-1) opliep. Mandzukic is op de training uitgevallen met een knieblessure.