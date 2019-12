Ajax speelt voor premie van 9,5 miljoen euro

Wijnaldum met Liverpool naar Salzburg voor beslissend duel

16:42 Georginio Wijnaldum is op tijd hersteld van een lichte blessure om met Liverpool af te reizen naar Salzburg, waar de club dinsdag de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Red Bull Salzburg speelt. Coach Jürgen Klopp heeft de middenvelder opgenomen in zijn selectie van 19 spelers.