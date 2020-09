Ajax stalt miskoop Magallán bij gepromoveerde Crotone

Van der Sar schrijft open brief aan Uni­ted-fans: ‘Zorg goed voor onze Donny’

10:54 Edwin van der Sar heeft in de Manchester Evening News een open brief geschreven naar de fans van Manchester United. De algemeen directeur van Ajax vraagt de fans van zijn voormalige club om goed voor Donny van de Beek te zorgen. De Ajax-middenvelder tekende woensdag een contract voor vijf jaar op Old Trafford.