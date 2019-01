Ajax-talent stapt per direct over naar PSG, Faye terug bij Sparta

We tellen af naar het einde van de winterse transferwindow. De clubs hebben alleen vandaag en morgen nog om spelers te (ver)kopen of (ver)huren. Mis tot en met donderdagavond 00.00 uur niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Talent Bakker verruilt Ajax voor PSG

Mitchel Bakker verruilt per direct Jong Ajax voor Paris Saint-Germain. De achttienjarige linksback heeft zijn tranfer naar de Franse hoofdstad afgerond. Bakker maakte onlangs nog deel uit van de selectie van Ajax tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten. Ook stond hij negentig minuten op het veld in de bekerduels met Te Werve en Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Mitchel Bakker. © BSR/SOCCRATES

Everton laatste strohalm voor Batshuayi?

Everton onderneemt mogelijk een laatste poging om Michy Batshuayi vast te leggen. Veel andere opties heeft de Belg niet meer. Valencia kocht ondertussen een nieuwe spits en wil zo snel mogelijk van Batsman af. Alleen: er moet eerst een nieuwe overnemer worden gevonden alvorens de Spaanse club hem via Chelsea elders naartoe kan sturen. Chelsea houdt vast aan zijn vraagprijs van 45 miljoen. Eerder sprong een uitleenbeurt aan Monaco af.

Faye bij Sparta herenigd met Fraser

Lassana Faye vertrekt bij Vitesse. De linksbenige back wordt bij Sparta herenigd met coach Henk Fraser. Hij tekent voor anderhalf jaar in Rotterdam. Faye (20) had nog een contract tot juli van dit jaar bij Vitesse.

Volledig scherm Lassana Faye zet een tackle in bij Ajacied David Neres. © ANP Pro Shots De linkervleugelverdediger mocht vertrekken. Met de komst van de nieuwe trainer Leonid Sloetski was zijn rol bij de Arnhemse club uitgespeeld. De Rus dirigeerde de linksback in de zomer naar het beloftenteam. Faye maakte onder Fraser bij Vitesse juist zijn debuut in de eredivisie (tegen Ajax op 19 februari 2017). Hij reikte vervolgens tot 20 duels in Arnhemse dienst. Faye maakte dit seizoen geen minuten in de hoofdmacht van Vitesse. Faye is een geboren en getogen Rotterdammer. Via Spartaan’20 belandde hij in de jeugd van Sparta (2009-2012) en later PSV (2012-2015). In januari 2016 maakte hij de overstap naar Vitesse.

Özil ziet uitleenbeurt aan PSG niet zitten

PSG moet het tien weken doen zonder Neymar, die het middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet gebroken heeft. De Parijzenaren wilden de Braziliaan vervangen door Mesut Özil, aldus de Süddeutsche Zeitung. PSG gaf aan de Duitser tot het einde van het seizoen te willen huren, maar Özil zelf zag dit niet zitten.

De 30-jarige Özil is geen vaste waarde bij Arsenal onder trainer Unai Emery. Zijn basisplaats tegen Cardiff gisteren was de eerste sinds eind december.

Volledig scherm Mesut Özil. © BSR Agency

PEC-doelman Boer op weg naar Cyprus

Volledig scherm Anarthosis Famagusta hengelt naar Diederik Boer. © BSR AGENCY / SOCCRATES Diederik Boer grijpt op zijn oude voetbaldag waarschijnlijk zijn eerste buitenlandse avontuur, zo meldt de Stentor. Het Cypriotische Anarthosis Famagusta is dichtbij de huur van de 38-jarige doelman van PEC. Boer zal in principe in de zomer terugkeren om bij de Zwolse club een technische functie te gaan bekleden.



Anarthosis Famagusta, de club die tegenwoordig getraind wordt door Apeldoorner Jurgen Streppel, heeft met PEC een akkoord bereikt over de tijdelijke overname van Boer. Wel moet het papierwerk, oftewel de laatste voorwaarden in het contract van de ervaren sluitpost, nog worden rondgemaakt door Anarthosis Famagusta. Daarom houdt de clubleiding van PEC Zwolle nog een slag om de arm.

‘Andere’ Suarez verlaat Barcelona

Denis Suárez verruilt FC Barcelona voor Arsenal. De Londenaren nemen de middenvelder op huurbasis over en hebben daarna de optie om hem te kopen. Het contract van Suárez loopt nog tot de zomer van 2021.

Unai Emery, de trainer van Arsenal, werkte eerder met Suárez samen bij Sevilla. Dit seizoen kwam de 25-jarige speler maar in twee competitiewedstrijden van Barcelona in actie.

Suárez maakte in 2011 de overstap van Celta de Vigo naar Manchester City. Het avontuur in de Premier League werd echter geen succes. In 2013 kwam hij bij Barcelona terecht, maar doorbreken lukte wederom niet. Na een seizoen op huurbasis bij Sevilla werd hij in de zomer van 2015 verkocht aan Villareal, maar Barcelona maakte een jaar later gebruik van de terugkoopoptie in zijn contract.

Hazard mag vertrekken van Sarri

Maurizio Sarri, de hoofdcoach van Chelsea, heeft op een persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van vanavond (om 20u45), op bezoek bij Bournemouth, laten weten Eden Hazard geen strobreed in de weg te leggen indien hij de Blues wil verlaten. De Belg schermt al maanden met interesse van Real Madrid. Komende zomer lijkt een vertrek onvermijdelijk, aangezien Hazard in Londen maar een contract heeft tot medio 2020.

,,Eden Hazard is 28 jaar oud”, legde Sarri uit. ,,Als hij ons dan toch wil verlaten, dan is dat goed voor mij. Ik hoop dat hij blijft, dat staat vast. Hazard is een geweldige speler. Hij heeft het potentieel om de beste speler in Europa te worden. Mijn taak is hem nog beter proberen te maken. Ik speel hem uit op de positie waar hij ons het meeste kan bijbrengen.”

Cambuur zegt Schils gedag en verwelkomt Jones

Cambuur heeft vandaag afscheid genomen van de Belg Mathias Schils, die zijn carrière voortzet in zijn geboorteland bij Deinze. Tegelijk verwelkomden de Friezen de 27-jarige Uruguayaan Matias Jones. De aanvaller komt over van Atletico River Plate uit Montevideo. Hij tekende voor een half jaar met ene optie voor nóg een seizoen.

Luc Castaignos op weg terug naar Serie A

Volledig scherm Luc Castaignos. © Getty Images Luc Castaignos (26) staat in de belangstelling van Serie A-club SPAL, dat meldt de Portugese krant Record. Zijn situatie bij Sporting Portugal is ook na de komst van trainer Marcel Keizer uitzichtloos. Mocht hij vertrekken, betekent het een terugkeer in het land waar hij in het seizoen 2011-2012 al voor Internazionale speelde. Naar verluidt doet Sporting niet moeilijk over een transfersom. Alleen zijn hoge salaris kan een transfer in de weg staan. In Nederland speelde Castaignos bij Feyenoord, FC Twente en Vitesse.

FC Utrecht haalt Chinees talent uit Engeland

FC Utrecht heeft zich versterkt met het Chinese talent Tsun Dai van Oxford United. De 19-jarige middenvelder wordt volgens Oxford Mail voorlopig voor een half jaar gestald bij Jong FC Utrecht. Oxford United nam Dai afgelopen zomer over van Bury, maar hij kwam dit seizoen nog niet in actie bij de degradatiekandidaat in de Engelse League One (derde niveau).

Volledig scherm Tsun Dai (links) in mei 2018 als speler van Bury. © Getty Images

Betis praat met Spurs over Vincent Janssen

Volledig scherm Vincent Janssen. © Getty Images De overgang van Vincent Janssen naar Real Betis komt volgens Sky Sports steeds dichterbij. De Spaanse club, de nummer 8 van La LIga, heeft een dag voor deeinde van de winterse transfertermijn de onderhandelingen geopend met Tottenham Hotspur. De Engelse club wil definitief af van de oud-spits van AZ, Maar over verhuur valt niet te praten. Janssen zit in Londen al geruime tijd op een dood spoor.

Hoogma traint mee bij FC St. Pauli

Volledig scherm Justin Hoogma. © Getty Images Justin Hoogma speelt het komende half jaar definitief in de bruine kleuren van FC Sankt Pauli. De verdediger wordt door de Hamburgse club gehuurd van Hoffenheim. Woensdagmiddag traint de oud-speler van Heracles voor het eerst mee bij de club die uitkomt op het tweede niveau van Duitsland.

Friday naar FC Twente

Fred Friday is de nieuwe spits van FC Twente. De 23-jarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van AZ. In Alkmaar is de spits uit Nigeria op dood spoor terechtgekomen. Friday kwam in 2016 als een grote belofte naar Alkmaar.



De voormalig Olympisch international van Nigeria had bij het Noorse Lilleström een goede naam als scherpschutter opgebouwd. Zijn start in Nederland was prima, daarna verloor hij de concurrentiestrijd van Wout Weghorst. Vorig seizoen werd hij in de winterstop verhuurd aan Sparta. In Rotterdam kwam hij tot vier treffers, waaronder eentje tegen Twente in De Grolsch Veste. Twente was al een tijdje op zoek naar een nieuwe aanvalsleider, omdat de technische staf niet tevreden was over Tom Boere en Jari Oosterwijk.

Friday is vrijdag tegen Helmond Sport nog niet speelgerechtigd. Dat betekent dat hij waarschijnlijk een week later tegen zijn oude club Sparta zijn debuut maakt. Twente huurde eerder deze week Mohamed Hamdaoui van De Graafschap. Dat betekent dat de club de selectie nu rond heeft voor de allesbeslissende fase van het seizoen.

Martial gaat nieuw contract tekenen bij United

Anthony Martial staat op het punt een nieuw contract te ondertekenen bij Manchester United. Dat melden Franse media. De 23-jarige aanvaller uit Frankrijk speelt sinds 1 september 2015 bij Manchester United, dat hem destijds voor 60 miljoen euro overnam van AS Monaco. Hij was in 161 wedstrijden voor de Engelse club tot op heden goed voor 46 goals en 27 assists.

Volledig scherm Anthony Martial juicht na zijn goal tegen Arsenal in de FA Cup afgelopen vrijdag. © Getty Images

Bruma gesignaleerd bij Schalke 04

Jeffrey Bruma kan zijn carrière vervolgen bij Schalke 04. De voormalige centrale verdediger van PSV is in gesprek met de club uit Gelsenkirchen over een (tijdelijke) transfer. Bruma komt bij zijn huidige club VfL Wolfsburg niet aan spelen toe en staat open voor een nieuwe uitdaging. Meerdere clubs hebben interesse in hem.



In Wolfsburg was Bruma aanvankelijk basisspeler, maar kwam Bruma na een blessureperiode niet meer in het stuk voor. Zijn contract in de ‘Volkswagen-stad’ loopt nog tot midden 2021. Schalke 04 biedt hem nu een uitweg. Bruma staat open voor een overstap en bevestigt vanuit Duitsland in gesprek te zijn met de volksclub uit Gelsenkirchen. Wel laat hij weten dat de zaak nog niet rond is.

Rik Elfrink on Twitter Jeffrey Bruma is in gesprek met Schalke 04 over een (huur)transfer. De oud-verdediger van #PSV, enorm sterk in seizoen 2015-2016, wil weer aan spelen toekomen.

‘Borussia Dortmund wil Ziyech’

Borussia Dortmund zou Hakim Ziyech graag willen overnemen. De koploper in de Bundesliga zou de spelmaker van Ajax zelfs deze maand nog willen overnemen. Dat meldt France Football, dat de marktwaarde van Ziyech schat op zo'n 35 miljoen euro. Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, heeft echter al laten weten dat er deze maand geen spelers meer zullen vertrekken uit Amsterdam. Het contract van de 25-jarige Ziyech bij Ajax loopt nog tot de zomer van 2021.

Volledig scherm Hakim Ziyech in actie tegen Heerenveen. © Pim Ras fotografie

Salcido tekent bij de rode haaien

Oud-PSV’er Carlos Salcido (38) heeft zijn schoenen nog niet aan de wilgen gehangen. De verdediger speelt de rest van het seizoen Tiburones Rojos de Veracruz. De club staat momenteel voorlaatste in de hoogste Mexicaanse competitie.



Salcido leverde in december zijn contract bij het Mexicaanse Chivas in. De 38-jarige centrale verdediger, tussen 2006 en 2010 actief bij PSV, vertrok uit onvrede bij zijn club. ,,Ik heb geen vertrouwen meer gevoeld van de technische staf”, zei hij toen onder meer. ,,Het plezier om naar het werk te gaan ontbreekt.”



De Mexicaan hield zijn opties open en tekende deze week een contract bij Tiburones voor de rest van dit seizoen. Hij is inmiddels al bij de selectie van zijn nieuwe club aangesloten.

Wagner kiest voor de centjes

Volledig scherm Sandro Wagner © AP Sandro Wagner verruilt per direct Bayern München voor de Chinese club Tianjin Teda. Hij is ingegaan op een financieel aantrekkelijk aanbod, meldt technisch directeur Hasan Salihamidzic van de Duitse topclub.



Wagner speelde acht interlands voor Die Mannschaft, maar stelde zich niet meer beschikbaar toen hij niet werd opgenomen in de selectie voor het WK van 2018 in Rusland.



De 31-jarige aanvaller doorliep de jeugd van Bayern München, maar brak nooit door in de hoofdmacht. Hij speelde wel voor veel andere Duitse clubs. In 2018 haalde Bayern hem toch weer terug en weekte hem voor 12 miljoen euro los bij 1899 Hoffenheim. Maar opnieuw lukte het Wagner niet er een succes van te maken bij Bayern.



Tianjin Teda eindigde afgelopen seizoen als veertiende in de Chinese competitie. De Duitser Uli Stielike is er trainer.

Jesé Rodríguez op huurbasis naar Real Betis

Vincent Janssen wordt de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap van Tottenham Hotspur naar Real Betis, maar de club uit Sevilla trok gisteren al een aanvaller aan. Jesé Rodríguez komt op huurbasis over van Paris Saint-Germain. Eerder verhuurde Franse kampioen de 25-jarige aanvaller uit Las Palmas al aan Stoke City en Las Palmas. Paris Saint-Germain nam Jesé in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro over van Real Madrid, maar hij kwam tot slechts twee goals in vijftien duels voor de Franse topclub.

Nieuwe verdediger voor Keizer bij Sporting

De Portugese verdediger Tiago Ilori (25) heeft gisteravond een contract tot de zomer van 2024 getekend bij Sporting Lissabon, de club van trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost. De 1,90 meter lange verdediger komt over van Reading. Eerder speelde Ilori voor Aston Villa, Granada, Bordeaux en Liverpool. De huidige koploper in de Premier League nam Ilori op 1 september 2013 voor 7,5 miljoen euro over van Sporting, de club waar hij nu dus weer terugkeert.

Sporting Clube de Portugal on Twitter Bem-vindo de volta, @TiagoIlori4 ! ✍ Leão até 2024 Lê o comunicado na íntegra em https://t.co/gRZfmyAzTY #SportingCP https://t.co/SicJBQp4HE

Tielemans van Monaco naar Leicester

Youri Tielemans is op weg naar Leicester City. De 21-jarige middenvelder uit België speelt sinds de zomer van 2017 voor AS Monaco, de huidige nummer negentien van de Ligue 1. Monaco, waar Tielemans goed was voor zes goals in 65 duels, nam hem destijds voor 26 miljoen euro over van Anderlecht. Tielemans vertrekt op huurbasis naar Leicester City, de Portugese middenvelder Adrien Silva bewandelt zeer waarschijnlijk de omgekeerde route.

Volledig scherm Youri Tielemans in actie namens AS Monaco. © AP

Fellaini op weg naar China

Marouane Fellaini is op weg naar China. De 31-jarige middenvelder uit België kan een lucratief contract tekenen bij Shandong Luneng en zijn huidige club Manchester United is bereid om Fellaini te laten gaan. De huidige nummer zes uit de Premier League zal een bedrag van 11,4 miljoen euro ontvangen voor Fellaini, die op 2 september 2013 voor 32 miljoen euro werd overgenomen van Everton. In het shirt van Manchester United was Fellaini goed voor 22 goals in 177 wedstrijden.

Kristof Terreur 📰🎥 on Twitter Shandong Luneng are offering Marouane Fellaini (31) a three year deal. Not everything has been done as yet, but all parties hope to conclude an agreement asap. Fee expected to be around £10m. #mufc

Heerenveen staat op punt Johnsen terug te halen

SC Heerenveen wil Dennis Johnsen terughalen van Ajax. De 20-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van de Amsterdammers, met een optie tot koop. Hij moet nog door de medische keuring.

Johnsen maakte begin vorig seizoen voor ruim 2 miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Ajax. Hij komt echter niet meer in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. De Noor speelde vorig seizoen 27 wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij zeven keer trefzeker was. Voor het eerste elftal van Ajax kwam hij drie officiële duels binnen de lijnen.

Volledig scherm Dennis Johnsen namens Jong Ajax in actie tegen FC Volendam. © BSR/SOCCRATES