Ajax-talenten denken aan jarige Nouri, De Boer heeft een raadplaatje

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vidal en Müller hebben zin in Sevilla-uit

Bayern München speelt dinsdagavond in en tegen Sevilla in de kwartfinale van de Champions League. De Chileense middenvelder Arturo Vidal en Duitse aanvaller Thomas Müller lijken er wel zin in te hebben.

Llegamos a Sevilla con la maquina @esmuellert 💪🏼💪🏼💪🏼✈️✈️✈️✈️😉😉😉 93.7k Likes, 384 Comments - Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Instagram: "Llegamos a Sevilla con la maquina @esmuellert 💪🏼💪🏼💪🏼✈️✈️✈️✈️😉😉😉"

Wie is Frank en wie is Ronald?

In het buitenland worden Frank en Ronald de Boer nog altijd wel eens door elkaar gehaald, maar dat zullen de broers wel gewend zijn. Vroeger leken de twee immers enorm op elkaar. Kun jij zien wie Frank en Ronald zijn op deze jeugdfoto?

Maradona feliciteert dochter Dalma

Dalma Maradona trouwde vandaag met haar grote liefde. Papa Diego kon vanwege zijn werkzaamheden bij Al-Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten helaas niet bij de bruiloft zijn, maar is wel trots op zijn dochter. ,,Ik kon niet bij haar huwelijk zijn, maar zij weet waarom ik niet kon zijn. Ik heb haar uitgelegd en alles is meer dan goed. Ik wens je heel veel geluk en ik stuur je een zoen zo groot als de Falklandeilanden."

Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz, y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas. 62.6k Likes, 1,171 Comments - Diego Maradona Oficial (@maradona) on Instagram: "Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no..."

Modderbad voor Mathieu van der Poel

Nee, Mathieu van der Poel nam vandaag geen modderbad. Wel deed hij in de Belgische provincie Luxemburg mee aan de wielerkoers La Hallonienne.

La Hallonienne ✅ 📸@mathieuvanderpoel 2,483 Likes, 29 Comments - David Van der Poel (@davidvanderpoel) on Instagram: "La Hallonienne ✅ 📸@mathieuvanderpoel"

Van den Berg geniet van de zon in Valencia

Mandy van den Berg (27) zette na het EK in eigen land (tijdelijk) een punt achter haar interlandloopbaan. Daarom hoefde de verdedigster van Valencia zich vandaag niet te melden in Zeist bij de Oranje Leeuwinnen, maar kon ze gewoon in Spanje blijven. Op haar balkon vermaakt ze zich zo te zien ook prima.

Valencia 👀 1,689 Likes, 23 Comments - Mandy van den Berg (@mandyvdberg4) on Instagram: "Valencia 👀"

Alaphilippe neemt tijd voor een selfie

Het kan niet op voor Quick-Step Floors. Daags na de overwinning van Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen won Julian Alaphilippe de openingsetappe in de Ronde van het Baskenland. De Fransman nam na de podiumceremonie de tijd voor een selfie met de verzamelde pers.

Ajax-talenten winnen Future Cup

Ajax onder 17 (de vroegere B1) won vandaag op De Toekomst het hoog aangeschreven jeugdtoernooi Future Cup. In de finale werden de leeftijdsgenoten van Juventus met 2-0 verslagen. Na afloop werd Naci Ünüvar (14) verkozen tot speler van het toernooi. Het hele team vierde de toernooiwinst voor het spandoek van hun clubgenoot Abdelhak Nouri, die vandaag 21 jaar is geworden.

❤️3️⃣4️⃣ #FutureCup 5,641 Likes, 41 Comments - AFC Ajax (@afcajax) on Instagram: "❤️3️⃣4️⃣ #FutureCup"

The big man in the final! 🌟 #FutureCup 12.5k Likes, 66 Comments - AFC Ajax (@afcajax) on Instagram: "The big man in the final! 🌟 #FutureCup"

Tagliafico spaart Air Miles

Nicolás Tagliafico is flink aan het sparen voor zijn Air Miles. De 25-jarige linksback uit Buenos Aires speelde afgelopen week al interlands met Argentinië in Manchester (2-0 winst op Italië) en in Madrid (6-1 verlies tegen Spanje) en won gistermiddag met Ajax met 1-2 op bezoek bij FC Groningen. Op zijn Tweede Paasdag ging hij niet languit op de bank liggen, maar nam hij zijn vriendin Caro Calvagni een dagje mee naar Parijs. Groot gelijk Nico, je leeft tenslotte maar één keer.



P A R I S ❤️🇫🇷👩🏼👱🏼‍♂️ 7,984 Likes, 82 Comments - Nicolas Tagliafico (@tagliafico3) on Instagram: "P A R I S ❤️🇫🇷👩🏼👱🏼‍♂️"

Zes punten en colaatje voor Verschoor

De hockeysters van Amsterdam Hockey & Bandy Club wonnen dit Paasweekend hun beide wedstrijden. Daar was Oranje-international Maria Verschoor al blij mee, maar na afloop kreeg ze ook nog een colaatje van ballenjongen Koen.

6 punten weekend en een colaatje gekregen van Koen, dankje! 😉💪🏼 #paasweekend #hockeyweekend #amsterdam 925 Likes, 4 Comments - Maria Verschoor (@mariaverschoor) on Instagram: "6 punten weekend en een colaatje gekregen van Koen, dankje! 😉💪🏼 #paasweekend #hockeyweekend..."

Ajax denkt aan Nouri

Vandaag wordt Abdelhak 'Appie' Nouri 21 jaar. Ajax feliciteert de speler met een ontroerende video.

Tankink ziet zwarte sneeuw in Vlaanderen

Bram Tankink reed gisteren de Ronde van Vlaanderen niet uit. De 39-jarige Tukker had zoals altijd wel een leuke Tweet klaarstaan die hij na de race met de wereld deelde.

Cambodja heet Van Nistelrooy welkom

Ruud van Nistelrooy brengt de Paasdagen door in Cambodja. De oud-speler van onder meer Manchester United en Real Madrid werd er in ieder geval hartelijk ontvangen.

Thanks Cambodia for the warm welcome! 🇰🇭🇰🇭🇰🇭 Sour Sday! Sour Sday Kampuchea! #ShareTheTrophy Een foto die is geplaatst door null (@rvnistelrooy) op 2 Apr 2018 om 0:12 PDT

Martens bereid zich voor op vrijdag

Lieke Martens speelt met de Oranje Leeuwinnen tegen Noord-Ierland, al kan de boog blijkbaar niet altijd gespannen staan.

Haha this was an impossible challenge🙈. I really tried to focus, but all credits to you @kikavanes!🎤💃🏼We are excited for Friday’s game vs. Northern Ireland. Come and support us 20.00 at Philips stadion. See you there!!!!🙋🏻‍♀️😊 #samensterk #oranjeleeuwinnen Een foto die is geplaatst door null (@liekemartens) op 2 Apr 2018 om 1:30 PDT

Terpstra bedankt Vlaanderen