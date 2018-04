Ajax-talenten denken aan jarige Nouri, Tagliafico spaart Air Miles

Alaphilippe Quick-Step Floors viert nu ook feest in Baskenland

18:13 Daags na de triomf van Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen heeft Quick-Step weer een overwinning te pakken: Julian Alaphilippe bezorgde de blauwhemden dit keer de bloemen in de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland. De Fransman versloeg Primoz Roglic na 162 kilometer in een sprint in Zarautz en is meteen ook de eerste leider.