Ajax-target Sulemana lijkt tóch naar Stade Rennes te gaan

Makkelie en Kuipers krijgen steun van UEFA na discutabe­le beslissin­gen op EK

14 juli Danny Makkelie kreeg de hele wereld over zich heen toen hij Engeland in de halve finale van het EK een strafschop gaf. Maar volgens UEFA’s scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti viel er helemaal niets op die beslissing af te dingen. Ook Bjorn Kuipers, die in de finale ‘slechts’ geel gaf aan Jorginho, krijgt alle lof van de Italiaan.