Ajax-vak deels ontruimd na incident met knalvuurwerk

Moreno Hofland moet vanwege aanhouden­de maag-darm-problemen punt zetten achter carrière

27 september Aanhoudende problemen met zijn maag en darmen nopen Moreno Hofland (30) een punt te zetten achter zijn wielercarrière. ,,Dat is klote ja.” De Roosendaler, die in 2014 een etappe won in Parijs-Nice, kwam dit seizoen al amper in actie voor zijn ploeg EF Education.