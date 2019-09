Ajax verkoopt Cassierra aan Belenenses

Ajax nam de Colombiaan drie jaar geleden voor zo'n 5 miljoen euro over van Deportivo Cali. In Amsterdam wist Cassierra niet door te breken. Hij kwam vooral uit voor het tweede elftal, waarmee hij in het seizoen 2017-2018 in de eerste divisie de titel behaalde. Met achttien doelpunten werd Cassierra topscorer van Jong Ajax.



De spits speelde afgelopen jaar de eerste seizoenshelft op huurbasis voor FC Groningen, maar ook daar wist hij geen basisplaats af te dwingen. In de winterstop ging Cassierra als huurling naar Racing Club uit Argentinië.