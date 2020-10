Ajax verloor in 2006 voor het laatst in Italië

Al vijf duels ongeslagenAjax verloor in 2006 voor het laatst een wedstrijd op Italiaanse bodem. De Amsterdammers, die vanavond voor het eerst in hun bestaan tegen Atalanta Bergamo spelen, zijn na een 1-0 nederlaag bij Internazionale al vijf duels ongeslagen in Italië.

De balans

Ajax heeft ondanks de recente successen nog wel een negatieve balans in Italië. Van de 20 duels die de club er speelde, zijn er 10 verloren (5 keer winst, 5 keer gelijk). De eerste keer gebeurt dat in 1969 in Napoli, dat in de derde ronde van de toenmalige Jaarbeursstedenbeker met 1-0 te sterk is. De grootste nederlaag lijdt Ajax in 1997 in de halve finale van de Champions League tegen Juventus: 4-1.

De laatste nederlaag

Op 14 maart 2006 gaat Ajax voor het laatst onderuit in Italië. Door een goal van Dejan Stankovic wint Internazionale in San Siro in de achtste finales van de Champions League met 1-0. Ajax, dat in de heenwedstrijd een 2-0 voorsprong weggeeft (2-2), is uitgeschakeld.

Volledig scherm Hatem Trabelsi, Hedwiges Maduro en Klaas-Jan Huntelaar druipen af na de 1-0 nederlaag tegen Inter. © EPA

2009: Fiorentina

Sinds de nederlaag bij Inter is Ajax ongeslagen in Italië. In 2009 is Kennedy Bakircioglu het goudhaantje voor zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen Fiorentina in de derde ronde van de UEFA Cup. Door een treffer van de Zweed winnen de Amsterdammer met 0-1 in Florence. In return heeft Ajax aan een late treffer van Leonardo genoeg om verder te bekeren: 1-1.

2010: Juventus

Ajax verliest op eigen veld met 1-2 van Juventus in de tweede ronde van de Europa League. Die schade kan de ploeg niet meer repareren. Ajax blijft in Turijn steken op 0-0.

2010: AC Milan

Ajax is al uitgeschakeld voor de Champions League als Frank de Boer zijn debuut maakt als trainer van de Amsterdammers in de laatste groepswedstrijd uit tegen AC Milan. Door goals van Demy de Zeeuw en Toby Alderweireld wordt het een gedenkwaardige avond in San Siro: 0-2.

Volledig scherm Feest bij Ajax nadat Demy de Zeeuw (m) heeft gescoord tegen AC Milan. © AFP

2013: AC Milan

Opnieuw blijf Ajax op bezoek bij AC Milan ongeslagen. Maar veel plezier beleeft de ploeg van De Boer niet aan de 0-0 in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. Ajax komt net een goal tekort om ten koste van de Italianen verder te mogen in het miljoenenbal. Wel

2019: Juventus

Na de 1-1 in de Arena verrast Ajax in de kwartfinale van de Champions League vriend en vijand door Juventus te verslaan. Cristiano Ronaldo bezorgt de Italianen in Turijn nog wel voor de 1-0, maar door goals van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt boeken de Amsterdammers een historische 1-2 overwinning.