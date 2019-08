Ajax vraagt Van de Beek transfer uit te stellen, PSV krijgt concurrentie in strijd om Ribéry

PSV krijgt concurrentie uit Moskou voor Ribéry

PSV hengelt nadrukkelijk naar de diensten van Frank Ribéry, maar het is maar zeer de vraag of de ervaren Fransman dit seizoen ook echt in Eindhoven te bewonderen is. Volgens L’Équipe ligt er met Lokomotiv Moskou een geduchte kaper op de kust. De Russische club zou al gesproken hebben met de 36-jarige aanvaller, die transfervrij is nadat zijn contract bij Bayern München deze zomer afliep. Ribéry wil in principe nog door en kijkt wat zijn opties zijn. Hij zette deze week een streep door een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië. PSV blijft de ontwikkelingen rond Ribéry volgen in de laatste weken van de zomerse transfermarkt.

Ajax vraagt Real Madrid en Van de Beek transfer uit te stellen

Ajax zou volgens Spaanse media Donny van de Beek graag nog een seizoen houden en heeft daarom gevraagd aan de middenvelder en Real Madrid om de overgang voor volgende zomer te plannen. Van de Beek en Real zouden al tot een akkoord zijn gekomen. Ajax, zo schrijft Mundo Deportivo, heeft aangegeven dat het na de transfers van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne niet nog een dragende kracht kwijt wil raken. Toch zouden Ajax en Real Madrid al dicht bij een akkoord zijn over een transfersom van om en nabij de 50 miljoen euro, maar dan wel pas in de zomer van 2020. De transfermarkt in Spanje sluit op 2 september.

Peter Bosz had bij Bayer Leverkusen wel oren naar een hereniging met Ajax-spits Kasper Dolberg, valt te lezen in Het Parool. Dolberg kende onder trainer Bosz veruit zijn beste jaar bij Ajax, met het bereiken van de EL-finale als hoogtepunt. Maar de huidige Ajax-coach Erik ten Hag heeft nog altijd plannen met de 21-jarige Deen, die de laatste tijd vanwege matige prestaties onder vuur is komen te liggen in Amsterdam.



,,Zolang ik bij Ajax ben, is Kasper nooit fit geweest‘’, zegt Ten Hag. ,,Op de dag dat ik tekende, anderhalf jaar geleden, kreeg ik het bericht dat Kasper een gecompliceerde breuk in zijn voet had. Toen ging hij na het seizoen naar het WK en kwam hij met een blessure terug. Eigenlijk is hij anderhalf jaar nooit fit geweest.”