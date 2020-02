Ajax zonder Ziyech maar mét Promes in return tegen Getafe

Europa LeagueAjax moet morgen tegen Getafe een 2-0 nederlaag goed maken. Dat zal moeten zonder Hakim Ziyech die nog te veel last heeft van zijn kuit. Positief nieuws is wel dat Quincy Promes na zijn hamstringblessure terugkeert in de wedstrijdselectie.

Door Daniël Dwarswaard

,,Het is nog niet goed genoeg’', zegt Ajax-trainer Erik ten Hag over de fysieke toestand van Ziyech. Of hij ook met een schuin oog naar de wedstrijd zondag tegen AZ kijkt? Ten Hag ziet het vooral in een breder perspectief. ,,Gezien het vervolg van het seizoen kunnen we geen risico nemen. Met één wedstrijd gaan we niet alles op het spel zetten.’'

Ajax mist morgen tegen Getafe ook de geschorste Nicolas Tagliafico. Verder ontbreken ook David Neres en Noussair Mazraoui. Goed nieuws voor Ajax is wel de terugkeer van Quincy Promes die de afgelopen weken ontbrak vanwege een hamstringblessure. Of hij direct in de basis start, wilde Ten Hag nog niet prijsgeven. ,,Hij zit bij de selectie, dus dan is hij fit genoeg om te spelen.’'

Wapenen

Wat Ajax anders moet doen ten opzichte van vorige week toen de Amsterdammers zich lieten provoceren? Ten Hag: ,,Hoe we ons gaan wapenen? We moeten ons eigen spel spelen. Dat is goed aan de bal zijn. Als we dat doen, hebben een kans om door te gaan. De bal in de eigen rijen houden. Daar hebben wij de kwaliteit voor. Natuurlijk willen we snel scoren, maar we moeten tegelijkertijd geduldig zijn. Ons ook beseffen dat we twee keer kunnen scoren in de laatste minuten.’'