Ajaxdirectie houdt huldiging voor vrouwenteam op Leidseplein tegen: ‘Ronduit seksistisch’

LeBron James hint op afscheid na kansloze uitschake­ling in NBA: ‘Heb veel om over na te denken’

De basketballers van de Denver Nuggets hebben zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de finale van de NBA. De ploeg was in de eindstrijd van de Western Conference opnieuw te sterk voor het Los Angeles Lakers van LeBron James (111-113) en boekte in de best-of-seven series zo een klinkende zege: 4-0. James hintte na de kansloze nederlaag op een pensioen.