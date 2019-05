Ajaxfans bouwen feestje in Londen na zege op Spurs

VIDEONa een verdiende 1-0 zege vierden honderden Ajax-supporters vannacht opnieuw feest op Leicester Square. Vanochtend genieten ze na. ,,Ik juichte in het thuisvak, dat werd me niet in dank afgenomen.”

‘Proost!’ Amsterdammers René, Mark en Joris durven het alweer aan, een fris biertje, krap een halve dag na de nipte winst van Ajax tegen de Spurs. Op een terras op de hoek van Leicester Square genieten de drie seizoenskaarthouders in de zon nog even na van de prestatie en het feestje dat daarna losbarstte.



Mark: ,,Ik keek in een kroeg op Piccadilly Circus, daar zaten we met een paar honderd fans. Na de winst gingen we zingend, hossend en dansend naar Leicester Square.” Uiteraard naar Leicester Square. Dat plein was ’s middags al belegerd door een roodwitte massa fans, ’s nachts deden ze dat nog eens dunnetjes over. Mark: ,,Dat was echt top, kijk maar.”



Zie de video hieronder.

Zijn vrienden René en Joris hadden wel een kaartje en zaten in het stadion bij de historische wedstrijd, net als student Jasper Berden uit Leiden. Berden: ,,Het was bizar, dat stadion, die sfeer.” Met een gelukje, via via, kon hij vorige week alsnog een stoel bemachtigen in de ‘UFO’ van Tottenham. ,,Ik zat dichtbij het uitvak, maar wel tussen de Spursfans. Bij die 1-0 juichte ik natuurlijk, maar dat werd me niet echt in dank afgenomen.” Sprakeloos liep Berden het stadion uit: ,,Dan ben je supertrots. Het is de halve finale hè.”

Ingetogen

Na afloop dronk Berden nog een biertje in een kroeg in Liverpool. Al heerste er geen totale euforie onder de aanhangers, merkte Berden. ,,Een beetje ingetogen was het wel, ja. Je bent blij, maar je weet dat er ook nog genoeg is om voor te spelen volgende week.”



Die nuchtere natafel-analyse staat in schril contrast met de lyrische teksten van Britse media over het jonge, dominerende, enthousiaste en bescheiden Ajax. Tabloid The Sun: ‘Vergeet Totaalvoetbal, dit was Totale Controle’. En The Sun nog een keer, over de gigantische Spurs-haan die de nieuwe 1 miljard euro kostende voetbaltempel siert: ,,Zo’n stadioninvestering vergt offers van de trainer. En nu, op Tottenhams belangrijkste avond in krap zestig jaar, verbeeldt de gigantische gouden haan een kip die rijp is voor de grill.”



Of neem The Guardian: ,,De Hollandse school maakte het verschil in het eerste half uur, toen Tottenham totaal niet wist wat hen overkwam.”

Volledig scherm Ajax-fans op Leicester Square, gistermiddag voor de wedstrijd. © Pim Ras Fotografie

‘Het kan nog beter’