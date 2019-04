Akkoord tussen Silverstone en F1 nadert

Oirschot voor even het ‘squashwal­hal­la’ van de wereld

10:46 Vrijwel de gehele wereldtop bij de mannen en vrouwen doet mee aan de DPD Open Squash 2019, die morgen in Oirschot begint. Milou van der Heijden (31ste van de wereld), Tessa ter Sluis (87ste) en Roshan Bharos (235ste) zorgen voor de Nederlandse inbreng tijdens het op een na grootste squashtoernooi in Europa waar een prijzenpot van 212.000 dollar (circa 190.000 euro) te verdelen is.