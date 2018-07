Alaphilippe boekt fraaie zege, Mollema verliest tijd op toppers

Hele dag in de aanval

Op weg naar de eerste col, een kleintje nog van de vierde categorie, en de tussensprint, ging een grote groep renners in de aanval. Onder hen wereldkampioen Peter Sagan, Tom-Jelte Slagter en Gesink en iets later ook geletruidrager Van Avermaet. Na de Col de la Croix Fry (Alaphilippe) was de kopgroep uitgedund tot acht renners. Zij begonnen aan de korte maar loodzware klim Montée du plateau des Glières. Het peloton volgde, aangevoerd door Sky, op meer dan 6 minuten. Alaphilippe sprintte opnieuw succesvol voor de punten en liet zien de bergprijs te ambiëren.



Met vijftien renners ging het richting Col de Romme en Col de la Colombière. Op die eerste klim viel de kopgroep al uit elkaar. Taaramäe ging ervandoor, dicht bij de top sloot Alaphilippe weer aan, met succes jagend op nog meer bergpunten. Op de Colombière duldde hij niemand meer bij zich. Ver achter de koplopers kwam de Colombiaan Rigoberto Uran, gevallen in de rit naar Roubaix, in de problemen. Dat gebeurde uiteindelijk ook met Mollema.



Alaphilippe hoefde niet eens alle risico's te nemen in de afdaling om uit de greep van zijn belagers te blijven.