Alaphilippe is 'onverslaanbare' Valverde de baas op de Muur

Waalse PijlDe hegemonie van Alejandro Valverde in de Waalse Pijl is eindelijk doorbroken. In een bijzonder enerverende Waalse Pijl was Julian Alaphilippe op de Muur van Hoei de beste.

Door Pim Bijl



Vijf keer won Alejandro Valverde de Waalse Pijl. In 2006, 2014, 2015, 2016, en 2017. Maar na jaren domineren, steeds volgens hetzelfde eenzijdige beeld, werd hij dit keer op waarde geklopt. De Fransman Julian Alaphilippe van Quick-Step was simpelweg explosiever en verdeelde zijn krachten perfect op de loodzware Muur van Hoei. Jelle Vanendert (Lotto-Soudal) werd derde, Michael Matthews (Sunweb) vijfde en Bauke Mollema (Trek) zesde.



Na zijn oppermachtige zeges in de voorbije vier edities waren veel ploegen eindelijk niet langer meer van plan een rode loper uit te rollen voor Valverde. Al vroeg werd de koers geopend, met veelal grote namen. Het lange wachten was verleden tijd. Op 46 kilometer van de streep ging Vincenzo Nibali zelfs in de aanval. Hij kreeg een omvangrijke groep met grote namen als Philippe Gilbert, Rafal Majka en Rui Costa met zich mee. Zo werd het Movistar van Alejandro Valverde flink onder druk gezet.



Eenmaal teruggepakt ging Nibali opnieuw. Op zo'n 20 kilometer nam de spanning nog meer toe, met een voorsprong van een minuut voor Nibali, Schachmann, Kangert, Haig, Roux en Benedetti en een gebrek aan ploegmaten voor Valverde. Zo werd het voorspel in aanloop naar de Muur van Hoei in elk geval veel aantrekkelijker te noemen dan de voorbije edities. Omdat andere ploegen die de slag hadden gemist zich in de achtervolging op kop zette, werd toch het gat gedicht.



Schachmann werd op de Muur van Hoei als laatste opgepeuzeld. Jelle Vanendert zette op de steile stroken als eerste aan. Alaphilippe was met hem mee geslopen, terwijl Valverde daarna een aantal fietslengtes moest dichtrijden. Dat lukte de Spanjaard niet meer. Na 198,5 kilometer in de zon stak Alaphilippe zijn handen in de lucht en werd eindelijk de hegemonie van Valverde doorbroken.