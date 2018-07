Alaphilippe kaapt zege weg voor neus van Gesink en Mollema

De openingsfase, of noem het gerust de eerste helft van de etappe, ging in een noodvaart. Kennelijk had de meerderheid van het peloton deze dag uitgekozen om in de kopgroep te zitten. Het resulteerde in een uitputtingsslag van zo'n 100 kilometer. Halverwege hinderlijk onderbroken door protesterende boeren en - wellicht nog erger - de politie die de demonstranten onderspoot met pepperspray. De race werd een kwartier gestaakt omdat meerdere renners hun ogen met water moesten schoonspoelen.



Toen de wedstrijd hervat werd, ging de uitputtingsslag vrolijk verder. Maar zoals altijd, ook in dit slagveld, ontstond er een kopgroep. Bij de enorme groep van 47 zaten 5 Nederlanders: Bauke Mollema, Koen de Kort, Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter en Marco Minnaard. De vluchters kregen de ruimte van het uitpuffende peloton.



De eerste helft van de etappe mocht dan in slopend tempo verreden zijn, de tweede helft van de 218 kilometer lange rit lag bezaaid met Pyreneeën-cols. Philippe Gilbert bleek de eerste afvaller voorin. De Belg trok solo in de aanval maar vloog in de afdaling van de Portet-d'Aspet over een muurtje. De val deed onwillekeurig terugdenken aan de vreselijke dood van Fabio Casartelli op diezelfde berg, maar gelukkig kon Gilbert zijn weg vervolgen.