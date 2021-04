Alaphilippe niet bezig met revanche in Amstel Gold Race: ‘Wordt een lastige en nerveuze koers’

Van der Poel is er bovendien niet eens bij zondag. ,,We beginnen weer gewoon op nul. Ik denk niet aan wat er in 2019 is gebeurd of vijf jaar geleden. Ik ben gewoon gemotiveerd voor deze koers.”



Reden voor frustratie is er ook niet. Alaphilippe won sinds die dag in 2019 onder meer drie etappes in de Tour de France en werd afgelopen jaar wereldkampioen. In de Gold Race bereikte hij in vijf deelnames vier keer een toptienklassering. Alleen bij zijn eerste kennismaking met de Limburgse wielerklassieker haalde hij de finish niet. ,,Toch ligt deze koers me het minst van de ‘Ardense’ klassiekers”, zei hij tijdens een onlinepersmoment. ,,De Waalse Pijl heb ik al gewonnen en Luik-Bastenaken-Luik is mijn droomkoers. Daar was ik ook al eens dicht bij de zege.”